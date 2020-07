Croazia, sequestrato peschereccio italiano per uno sconfinamento: equipaggio trattenuto dalle autorità. “Una svista dovuta al maltempo” (Di martedì 21 luglio 2020) “È stato uno sconfinamento accidentale di 5 o 6 minuti, dovuto al maestrale, niente di intenzionale. E peraltro di nessuna utilità”. È Antonio Salvemini, proprietario del motopeschereccio ‘Furore’, a spiegare la dinamica che ha portato al sequestro del mezzo, questa mattina, da parte delle autorità croate a circa 55 miglia da Vieste. “Il comandante se n’è accorto subito e ha raddrizzato la barca, rientrando in acque internazionali ma l’imbarcazione è stata bloccata e portata nell’isola di Vis”, spiega il titolare della società armatrice Martellomare della marineria di Manfredonia, in provincia di Foggia. Adesso ‘Furore’ si trova nel porto di Vis, insieme al suo equipaggio composto da quattro uomini di Manfredonia e domani, ... Leggi su ilfattoquotidiano

