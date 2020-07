Cristiano Ronaldo da record in Serie A. E adesso punta Higuain (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo la doppietta contro la Lazio, Cristiano Ronaldo raggiunge 50 gol in Serie A con la Juventus e batte un record. adesso mirino puntato su Higuain 50 gol in 61 partite. Cristiano Ronaldo infrange un nuovo record alla sua seconda stagione: è il primo calciatore a raggiungere questo numero di marcature nel minor numero di partite in Serie A. Il precedente primato era di Andriy Shevchenko, il quale ha raggiunto 50 gol ma in 68 partite. Con la doppietta alla Lazio, CR7 ha raggiunto quota 30 in stagione, agganciando così Ciro Immobile (in gol su rigore) nella classifica marcatori. Con lo scudetto ormai appannaggio dei bianconeri di Sarri, nelle ultime 4 giornate il portoghese cercherà ... Leggi su zon

OptaPaolo : 61 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), t… - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - OptaPaolo : 30 - Cristiano #Ronaldo è il 3° giocatore nella storia della #Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di S… - gugbai : RT @Certifiedopeboi: Ciro Immobile - 30 Serie A goals 15 penalties scored Cristiano Ronaldo - 30 Serie A goals 12 penalties scored - GNausicaa : RT @dreaminhogvarts: Buongiorno a tutti ma a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala che non riescono a giocare insieme un po' di più https://t.co… -