Cristiano Ronaldo batte Sheva, nuovo record e ora caccia a Higuain: “Sarebbe bello” (Di martedì 21 luglio 2020) record Cristiano Ronaldo- Cristiano Ronaldo incide nuovamente il suo nome nella storia come unico giocatore capace di realizzare 50 gol in Premier League, Liga e Serie A. 50 gol in Italia in 61 partite, battuto il record di Sheva, autore di 50 gol in 68 match. Ora caccia al record di Higuain: 4 giornate al termine del campionato e 30 gol all’attivo, -6 dal traguardo. record Cristiano Ronaldo: “Higuain, sì sarebbe bello batterlo” Il campione portoghese, intervistato ai microfoni di “Sky“, ha così ammesso: “Ho abituato tutti a vedermi battere i record e ... Leggi su juvedipendenza

OptaPaolo : 61 - Cristiano #Ronaldo è il giocatore che ha segnato il 50° gol in Serie A con il minor numero di presenze (61), t… - OptaPaolo : 50 - Cristiano #Ronaldo è il 1° giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Serie A, Liga e Premier League. P… - OptaPaolo : 30 - Cristiano #Ronaldo è il 3° giocatore nella storia della #Juventus a segnare almeno 30 gol in una stagione di S… - stone_439 : L’altro Ronaldo aveva pure 20 anni in meno. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro è il giocatore più forte della st… - Dalla_SerieA : Cristiano Ronaldo show: indovina anche l'angolo del rigore di Immobile - -