Cristiano e Ciro sul trono del gol a quota 30: nel mirino c’è Higuain (Di martedì 21 luglio 2020) Gonzalo Higuain può essere spodestato dal trono di miglior realizzatore in Serie A. Il record di Nordahl resisteva dalla stagione 1949-1950 ed è stato superato dal centravanti argentino nel corso della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Con la maglia del Napoli, Higuain ha siglato 36 reti in una sola stagione. Il suo record adesso è in bilico perché Cristiano Ronaldo e Ciro Immobile continuano a segnare a raffica e non intendono fermarsi. Con la doppietta di ieri sera contro la Lazio, l’asso portoghese ha raggiunto quota 30 reti. Alla stessa cifra è arrivato anche Ciro Immobile, calciando il rigore proprio contro i bianconeri. Una sfida intensa. Appassionante. Tra i due migliori centravanti del campionato italiano. Con ... Leggi su alfredopedulla

