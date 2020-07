Cremona, “soldi donati per l’emergenza Covid usati per bonifici personali”: indagati tre responsabili di una onlus (Di martedì 21 luglio 2020) Soldi sottratti alle donazioni di imprenditori e cittadini per aiutare gli ospedali durante le fasi più critiche dell’emergenza coronavirus, e usati per bonifici personali. Almeno 100mila euro sarebbero stati ‘distratti’ attraverso un sistema di fatture false dai 4 milioni raccolti grazie alla generosità dei cittadini di Cremona, una delle città più colpite dal Covid. Questa è l’ipotesi della Procura di Cremona, che sta indagando per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, all’autoriclaggio e all’appropriazione indebita, nei confronti di tre promotori della onlus ‘Uniti per la Provincia di Cremona’. Uno è il segretario, Renato Crotti, gli altri sono due imprenditori, ... Leggi su ilfattoquotidiano

