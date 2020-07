Covid, registrato nuovo caso a Pozzuoli: si tratta di un’infermiera (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – “Una nostra concittadina è risultata positiva al test Covid-19. Me ne ha dato notizia poco fa l’Unità di Crisi della Regione Campania, informandomi che si tratta di una persona appartenente alla rete ospedaliera. Si sta completando il link epidemiologico della contagiata per rintracciare tutti i possibili contatti”. È quanto scritto da Vincenzo Figliolia, sindaco di Pozzuoli, su Facebook nella tarda serata di ieri. La nuova contagiata sarebbe un’infermiera in servizio all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La donna lavorerebbe in particolare al pronto soccorso e potrebbe essere entrata in contatto con l’anziano di Mondragone che, arrivato nel nosocomio, è risultato ... Leggi su anteprima24

