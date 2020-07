«Covid Jouer», il remake del tormentone anni ’80 nell’estate del Coronavirus – Il video (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio) Salutare, sanificare, misurare, guanti, mascherine e supergel. Ma anche: distanziare, sciacquare, congiunti, tampone e fila al supermercato. La base (scritta da Claudio Simonetti) è quella originale del tormentone del dj Claudio Cecchetto del 1981, ma il testo è composto dai verbi e dai vocaboli più pronunciati del 2020, l’anno che verrà ricordato per l’epidemia mondiale da Coronavirus. Il gruppo The CereBros ha girato un remake di quel successo contenente tutti i gesti e le raccomandazioni che è sempre bene tenere presenti per evitare il rischio di contagio nell’estate delle riaperture, dopo il lungo inedito lockdown che si è mangiato buona parte della prima metà dell’anno. Come a dire, rilassiamoci ma ... Leggi su open.online

