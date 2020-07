Covid, costruirono l’ospedale alla Fiera «Eroi»: ospiti in Sicilia per una vacanza (Di martedì 21 luglio 2020) Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia. Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Covid costruirono Covid, costruirono l'ospedale alla Fiera «Eroi»: ospiti in Sicilia per una vacanza L'Eco di Bergamo Segni e idee dopo il Covid a Milano, l'architetto Carlo Ratti: "Verde e smart working: il futuro ora va veloce"

Quando parli con Carlo Ratti, la prima inevitabile domanda è sempre: "Dov'è in questo momento?". Perché l'architetto-ingegnere, che da anni lavora sul futuro delle città e oggi per il World Economic F ...

Covid, costruirono l’ospedale alla Fiera «Eroi»: ospiti in Sicilia per una vacanza

Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia. Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani ...

Quando parli con Carlo Ratti, la prima inevitabile domanda è sempre: "Dov'è in questo momento?". Perché l'architetto-ingegnere, che da anni lavora sul futuro delle città e oggi per il World Economic F ...Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani che hanno contribuito a costruire l’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo durante la pandemia. Una vacanza in Sicilia per alcuni degli artigiani ...