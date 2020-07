Covid-19, «forte risposta immunitaria» dal vaccino di Oxford (Di martedì 21 luglio 2020) Un vaccino che ci protegga dal Covid-19: due gruppi di lavoro hanno ottenuto risultati incoraggianti. Il primo è quello del Jenner Institute della Oxford University, che collabora con l’azienda biotech italiana Irbm di Pomezia: il suo vaccino, chiamato ChAdOx1, come è scritto sull’articolo pubblicato sulla rivista scientifica Lancet, «ha indotto una forte risposta immunitaria e anticorpale fino al 56° giorno della sperimentazione in corso». È il risultato preliminare della fase 1 – 2 della sperimentazione, che ha coinvolto 1077 adulti sani. Intanto il gruppo di lavoro ha già iniziato la fase tre: i test si stanno svolgendo soprattutto in Brasile, perché in Gran Bretagna le infezioni sono diminuite sensibilmente. Gli esiti di questa sperimentazione cruciale, che coinvolgerà 10 mila persone, saranno pronti ad agosto o a settembre e potranno dare risposte non solo sull’efficacia del vaccino, ma anche sulla sua sicurezza. Leggi su vanityfair

