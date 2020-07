Cos’è una querela e in cosa differisce da una denuncia (Di martedì 21 luglio 2020) Molto spesso, nel linguaggio comune, i termini querela e denuncia vengono considerati dei sinonimi, ma a livello legale persistono delle differenze precise che è importante conoscere per non procedere con soluzioni inesatte. In questo articolo puoi scoprire cos’è una querela, quali sono i termini e le conseguenze, e gli aspetti principali che la distinguono rispetto alla denuncia. Che cos’è una querela? Una querela è un atto attraverso cui una persona offesa, o indirettamente il suo legale rappresentante, manifesta la volontà di perseguire il reato subito, chiedendo di procedere penalmente contro la persona che ha compiuto questo reato, per cui non è prevista la procedibilità d’ufficio. Di fatto quindi la ... Leggi su quifinanza

