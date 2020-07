Cos’è e come funziona il Recovery Fund ottenuto dall’Italia: risultato storico del 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Oggi 21 luglio è giusto concentrarsi su come funziona il Recovery Fund dopo che l'Italia ha ottenuto la conferma del corposo aiuto da parte della Comunità europea praticamente all'alba, a conclusione di un summit notturno molto combattuto. Per la ripresa necessaria dopo l'emergenza Covid-19 ci sarebbero ora validi strumenti a supporto del nostro Governo e dunque a favore di tutti gli italiani. Cos'è il Recovery Fund Traducendo letteralmente la dicitura Recovery Fund otteniamo già una prima spiegazione puntuale della misura finanziaria. Abbiamo in effetti a che fare con un "fondo di recupero": si tratta più precisamente di una raccolta di liquidità da parte dell'Europa. ... Leggi su optimagazine

