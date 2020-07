Cosa c’è di positivo e cosa di negativo nei dati sul coronavirus del 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) I numeri coronavirus 21 luglio dimostrano come l’emergenza sia ancora in piedi, anche se la curva dei contagi ha subito un ulteriore appiattimento nelle ultime 24 ore. In modo particolare, nell’ultima giornata si è registrato un incremento dei contagi di gran lunga inferiore rispetto a quello dei giorni scorsi, con 129 nuovi positivi e 15 decessi in più. Dall’inizio dell’epidemia, i contagiati dal coronavirus sono 244.752 persone, mentre si aggiorna a 35.073 il drammatico computo delle vittime. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo sui dati del coronavirus del 20 luglio Numeri ... Leggi su giornalettismo

