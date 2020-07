Corruzione e abuso d’ufficio, tre arresti a Battipaglia: i nomi – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minuti Battipaglia (Sa) – Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di Cosimo Melillo, cl. 61, imprenditore edile, LOFFREDO Teodoro, cl. ’59, dirigente del servizio cimiteriale del Comune di Battipaglia, e VITALE Ranieri, cl. ’62, dipendente comunale addetto al citato servizio. Nei confronti del MELILLO sono stati disposti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per VITALE e LOFFREDO è stata disposta la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici. I capi di accusa nei confronti dei tre sono di Corruzione, truffa aggravata e abuso ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Corruzione abuso Battipaglia: corruzione e abuso d'ufficio, in tre nei guai Ottopagine Pagoto rassegna le dimissioni. Egadi senza sindaco

Favignana, dopo l'arresto per corruzione si è dimesso il sindaco Pagoto

Giuseppe Pagoto non è più il sindaco delle Egadi.Poche ore fa Pagoto ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni dall'incarico e di fatto avviare l'inter che porterà prima al commissariamento del co ...Si è dimesso il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, che da venerdì si trova agli arresti domiciliari, accusato di corruzione, abuso d'ufficio, falso, frode in pubbliche forniture e truffa. In matti ...