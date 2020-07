Coronavirus, Usa: superati i 140mila morti, quasi 4 milioni di contagi (Di martedì 21 luglio 2020) Record di decessi da Coronavirus in Usa, con il dato che adesso ha superato le 140mila unità. Continua la crisi sanitaria nella potente paese statunitense. La lotta al Coronavirus non è finita specialmente negli Usa, il paese più colpito dalla pandemia. Infatti all’inizio della crisi, il presidente Donald Trump aveva pronosticato 100mila decessi causati dalla … L'articolo Coronavirus, Usa: superati i 140mila morti, quasi 4 milioni di contagi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

