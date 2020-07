Coronavirus, Usa: hacker cinesi attaccano le aziende che sviluppano vaccini (Di martedì 21 luglio 2020) Le incriminazioni includono accuse di furto di segreti commerciali e cospirazione per frode informatica, con furto di informazioni non solo per se stessi ma anche perché d’interesse e valore per il governo cinese. Si tratta delle prime accuse contro hacker stranieri per l’attacco a scoperte scientifiche legate al Coronavirus, sebbene le agenzie d’intelligence di Usa e Paesi occidentali abbiamo da mesi messo in guardia su rischi del genere. La scorsa settimana le autorità di Canada, Regno Unito e Usa avevano accusato un gruppo di hacker legato all’intelligence russa di aver tentato di sottrarre informazioni sulla ricerca sul Covid-19. “La Cina ora ha preso posto, a fianco di Russia, Iran e Corea del Nord, in quel vergognoso club di nazioni che forniscono rifugio sicuro ai cybercriminali ... Leggi su meteoweb.eu

