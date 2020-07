Coronavirus: Usa, 56.750 casi e 372 morti in 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 21 LUG - Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 56.750 nuovi casi di Coronavirus e ulteriori 372 decessi provocati da Covid-19: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Leggi su corrieredellosport

