Coronavirus, ultime notizie – In Italia 129 nuovi positivi, 15 le vittime. In Lombardia stabili i ricoveri. Libia, 108 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19I contagi, nel mondo, non si fermano: gli Stati Uniti si avvicinano a quota quattro milioni di casi totali: sono 3.830.926, secondo i dati della John Hopkins University. Sempre in America si trova il secondo Paese più colpito, il Brasile, con 2.118.646 casi confermati. Seguono India, 1.155.338, Russia, 783.328, e Sudafrica, 373.628. Le positività totali nel mondo sono vicine a raggiungere i 15 milioni: 14.714.500 le infezioni riscontrate alla mattina del 21 luglio. I decessi, invece, sono arrivati alla cifra di 610.149. ISRAELE GerusalemmeDopo due settimane di ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - generacomplotti : RT @Lalla25210600: Coronavirus, Salizzoni contro le fake-news sul plasma miracoloso: “Chi le diffonde è un lestofante” - La Stampa - Ultime… - Dome689 : Ultime notizie – Trump: «Gli Usa stanno benissimo». Sei positivi in un paesino del casertano -