Coronavirus, ultime notizie – Gualtieri: «Nessun potere di veto sul Recovery Fund». Fauci rivela: «Non invitato al briefing della task force» (Di martedì 21 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19I contagi, nel mondo, non si fermano: gli Stati Uniti si avvicinano a quota quattro milioni di casi totali: sono 3.830.926, secondo i dati della John Hopkins University. Sempre in America si trova il secondo Paese più colpito, il Brasile, con 2.118.646 casi confermati. Seguono India, 1.155.338, Russia, 783.328, e Sudafrica, 373.628. Le positività totali nel mondo sono vicine a raggiungere i 15 milioni: 14.714.500 le infezioni riscontrate alla mattina del 21 luglio. I decessi, invece, sono arrivati alla cifra di 610.149. USA EPA/Al Drago Anthony FauciFauci: «Non ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi… - fanpage : Il Ministro dell'Istruzione brasiliano è positivo al #Covid19 - Corriere : In Spagna contagi triplicati nelle ultime settimane: 201 focolai - AleC226 : RT @rtl1025: ?? 25 migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono positivi al #coronav… - viveremacerata : Coronavirus: due tamponi positivi nelle Marche nelle ultime 24 ore -