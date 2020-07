Coronavirus, ultime notizie – Capri, obbligatorio coprire naso e bocca all’aperto. Usa, giravolta di Trump: «Usare la mascherina è patriottico» (Di martedì 21 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, calano i nuovi contagi (ma con 11mila tamponi in meno). Altri 13 morti (ieri erano 3) – Il bollettino della protezione civileCoronavirus in Lombardia, 8 morti. Quasi raddoppiati i contagi, salgono i ricoveri con 3mila tamponi in menoI contagi, nel mondo, non si fermano: gli Stati Uniti si avvicinano a quota quattro milioni di casi totali: sono 3.830.010, secondo i dati della John Hopkins University. Sempre in America si trova il secondo Paese più colpito, il Brasile, con 2.118.646 casi confermati. Seguono India, 1.155.338, Russia, 776.212, e Sudafrica, 373.628. Le ... Leggi su open.online

