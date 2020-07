Coronavirus, ultime notizie – Azzolina si difende dopo le polemiche sui nuovi banchi: «Sono un investimento». Sale l’indice di contagio in Francia. In Cina si potrà arrivare in aereo solo dopo il tampone (Di martedì 21 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, calano i nuovi contagi (ma con 11mila tamponi in meno). Altri 13 vittime (ieri erano 3) – Il bollettino della protezione civileCoronavirus in Lombardia, 8 decessi. Quasi raddoppiati i contagi, salgono i ricoveri con 3mila tamponi in menoI contagi, nel mondo, non si fermano: gli Stati Uniti si avviCinano a quota quattro milioni di casi totali: Sono 3.830.926, secondo i dati della John Hopkins University. Sempre in America si trova il secondo Paese più colpito, il Brasile, con 2.118.646 casi confermati. Seguono ... Leggi su open.online

