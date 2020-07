Coronavirus: Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA, - MOSCA, 21 LUG - L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute ... Leggi su corrieredellosport

Giornale_Romano : RT @Stefbazzi: Intanto è notizia vera (riportata in alcuni media locali anche se già smentita) che, testando il vaccino in #Ucraina, sono m… - mangela46 : RT @Stefbazzi: Intanto è notizia vera (riportata in alcuni media locali anche se già smentita) che, testando il vaccino in #Ucraina, sono m… - mostra76 : RT @Stefbazzi: Intanto è notizia vera (riportata in alcuni media locali anche se già smentita) che, testando il vaccino in #Ucraina, sono m… - Deb34103683 : RT @Stefbazzi: Intanto è notizia vera (riportata in alcuni media locali anche se già smentita) che, testando il vaccino in #Ucraina, sono m… - AlTuna60835375 : RT @Stefbazzi: Intanto è notizia vera (riportata in alcuni media locali anche se già smentita) che, testando il vaccino in #Ucraina, sono m… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ucraina Coronavirus: Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti - Mondo ANSA Nuova Europa Coronavirus: Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti

(ANSA) - MOSCA, 21 LUG - L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maks ...

Cava de’ Tirreni: due persone positive al Covid, l’annuncio del sindaco

Il secondo caso, riguarda una residente a Cava, di nazionalità ucraina, che ha avuto un contatto diretto con il focolaio della zona “Carmine” di Salerno, una delle più colpite negli ultimi giorni dai ...

(ANSA) - MOSCA, 21 LUG - L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maks ...Il secondo caso, riguarda una residente a Cava, di nazionalità ucraina, che ha avuto un contatto diretto con il focolaio della zona “Carmine” di Salerno, una delle più colpite negli ultimi giorni dai ...