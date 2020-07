Coronavirus, stretta della regione Lazio sulla movida: al lavoro ordinanza sull’obbligo di mascherina anche all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) La regione Lazio e’ al lavoro su un’ordinanza per rendere obbligatorio l’uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all’esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all’affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Piu’ volte l’assessore alla sanita’ della regione Alessio D’Amato negli ultimi giorni ha richiamato all’importanza dell’uso della mascherina in determinate situazioni.L'articolo Coronavirus, stretta della regione Lazio ... Leggi su meteoweb.eu

