Coronavirus, Speranza: “Sul vaccino l’Italia è avanti: 60 milioni di dosi entro la fine dell’anno” (Di martedì 21 luglio 2020) “Ieri è arrivata una buona notizia: la fase 1 e 2 del vaccino di AstraZeneca prodotto a Oxford, il cui vettore virale è fatto a Pomezia e che verrà infialato ad Anagni, ha avuto un primo dato molto incoraggiante. Quella è la strada, insieme ai ministri di Germania, Francia e Olanda ho sottoscritto un’intesa per 400 milioni di dosi di cui le prime 60 entro la fine dell’anno. Tifiamo perché questo vaccino venga validato e si possa dare finalmente questa risposta”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine dell’assemblea dei presidenti di Coldiretti. L'articolo Coronavirus, Speranza: “Sul vaccino l’Italia è ... Leggi su ilfattoquotidiano

