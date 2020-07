Coronavirus: Spagna, chiuso il 13% bar, ristoranti e hotel (Di martedì 21 luglio 2020) ANSA-AFP, - MADRID, 21 LUG - Il 13% di bar, ristoranti e hotel spagnoli hanno chiuso per sempre a causa del Coronavirus. Si tratta di circa 40.000 esercizi che potrebbero arrivare a 65.000 entro la ... Leggi su corrieredellosport

Il coronavirus riaccelera in Spagna: 201 focolai, mascherine in disuso

L’Italia è uno dei paesi maggiormente colpiti dal COVID-19 e in cui le misure di sicurezza per tenere sotto controllo la pandemia hanno provocato, tra l’altro, conseguenze negative sugli scambi commer ...

Pandemia danneggia donne

La pandemia del Covid-19 rischia di penalizzare maggiormente le donne ampliando il divario di genere che persiste nonostante i 30 anni di progressi. Lo afferma il Fondo monetario internazionale (Fmi) ...

