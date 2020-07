Coronavirus, sei casi a Conca della Campania. Asl: contagio partito da badante (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSei casi di Coronavirus in una paesino di 1200 abitanti: è quanto avvenuto a Conca della Campania, comune dell’Alto-Casertano, dove una badante dell’Est Europa ha contagiato l’anziano che accudiva; il contagio si è così allargato ai familiari di quest’ultimo facendo scattare l’allarme nella piccola comunità. Il sindaco David Simone ha sospeso d’urgenza la fiera settimanale prevista per oggi, e ha comunicato che sono stati messi in quarantena 15 persone, mentre si attende dall’Asl l’esito di altri 7 tamponi praticati ai familiari venuti a contatto con i contagiati. La badante, che era stata soccorsa per problemi respiratori a Caianello da ... Leggi su anteprima24

