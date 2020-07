Coronavirus, Remuzzi: 'I test iniettando il vaccino e poi il virus sui volontari sono l'unica via per accelerare' (Di martedì 21 luglio 2020) 'L'unico modo per arrivare prima al vaccino anti Covid -19 è lo Human Challenge Trial'. Lo ha detto il direttore dell'istituto Mario Negri di Bergamo, Giuseppe Remuzzi , parlando della procedura che ... Leggi su tgcom24.mediaset

ernluccar : Coronavirus, Giuseppe Remuzzi conferma: 'La malattia sta cambiando, malati sono meno gravi' -