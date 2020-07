Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida. La decisione servirebbe a scongiurare un aumento dei focolai come in Catalogna I nuovi casi di positività che stanno coinvolgendo l’Europa pongono una riflessione obbligatoria: cosa si può fare per evitare una risalita delle infezioni. La Regione Lazio sembra aver individuato nel ritorno all’uso delle mascherine obbligatorio … L'articolo Coronavirus, Regione Lazio: mascherine obbligatorie per la movida proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - you_trend : ?? #Coronavirus, il riepilogo ufficiale regione per regione: - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Regione Lazio verso obbligo mascherina in zone movida #coronavirus - rep_roma : Coronavirus Lazio, mascherine obbligatorie nei luoghi affollati: Regione al lavoro sull'ordinanza [di LORENZO D'ALB… - vzoff1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Regione Lazio verso obbligo mascherina in zone movida #coronavirus -