Coronavirus, pronto il primo vaccino russo contro il Covid-19: i test sui volontari hanno funzionato (Di martedì 21 luglio 2020) Sarebbe già stato messo a punto ed è pronto all’uso il primo vaccino russo contro il Coronavirus: i risultati dei test sui volontari mostrano chiaramente lo sviluppo di una risposta immunitaria in seguito al trattamento. A dare l’annuncio ufficiale è stato il primo viceministro della Difesa della Federazione Russa, Ruslan Tsalikov. “Le valutazioni finali dei risultati dei test da parte dei nostri specialisti e scienziati del Centro nazionale di ricerca sono gia’ state fatte. Tutti i volontari, senza eccezione, hanno sviluppato l’immunita’ dal Coronavirus e non hanno mostrato sintomi ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Il noto immunologo americano #Anthony Fauci, il membro più autorevole della task force della Casa Bianca contro il… - PoliticaNewsNow : Russia, vice ministro della Difesa: 'Pronto il vaccino russo contro il Coronavirus'. Ma il ministro della Salute fr… - La7tv : #lariachetira #Vaccino contro il Coronavirus, Elisabetta #Groppelli (virologa): 'Lo avremo a fine anno o all'inizio… - TheRenry : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus, Crisanti pronto a lasciare il comitato scientifico veneto: «Zaia si fida di chi dice che virus è morto» -… - Rosyfree74 : RT @ErmannoKilgore: Coronavirus, Crisanti pronto a lasciare il comitato scientifico veneto: «Zaia si fida di chi dice che virus è morto» -… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus pronto

National Geographic Italia

Garantire che la ripresa delle scuole avvenga in condizioni di normalità ed efficienza pur nel rispetto di tutte le misure richieste per il contenimento dell’emergenza da Coronavirus. È questo ...Westbrook nelle scorse settimane era risultato positivo al Covid-19, pur senza avere sintomi. È stato in quarantena, ha rifatto i tamponi, due di seguito, e i risultati sono stati negativi. Il ...