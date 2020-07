Coronavirus, Oms, ‘Rischio emergenza in Africa’. A Capri obbligo di mascherina all’aperto. Usa, più di 140.000 decessi. Inail, 50mila contagi sul lavoro. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di martedì 21 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.10 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 21 luglio 16.20 – Cremona, tre responsabili di una Onlus indagati per appropriazione indebita dei fondi raccolti per il Covid Guardia di Finanza13.00 – Nel Lazio possibile ordinanza per uso delle mascherine nei luoghi della movida Nel Lazio potrebbe essere adottata un’ordinanza per l’uso della mascherina anche all’aperto in caso di assembramenti. Si tratta di un tentativo per contrastare i rischi della ... Leggi su newsmondo

La vaccinazione contro il Covid 19? Potrebbe prendere il via da metà del prossimo anno. A sostenerlo è l’Oms, Organizzazione mondiale della Sanità tramite Soumya Swaminathan, scienziata capo dell’Orga ...

Le sfide della pandemia: dal cessate il fuoco globale ad una globalizzazione della solidarietà

Oggi il mondo ha bisogno di leader coraggiosi che siano in grado di credere e di scommettere sul pianeta in cui viviamo, la casa comune. Condividi di Roberto Montoya 21 luglio 2020 Di cosa ha bisogno ...

