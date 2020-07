Coronavirus, oggi in Italia altri 15 morti ma crolla il numero dei nuovi casi e continuano a diminuire i ricoverati [DATI] (Di martedì 21 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 15 morti, 269 guariti e 129 nuovi casi su 43.110 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,29% dei test processati, finalmente una percentuale in linea con quelle più basse delle scorse settimane. Anche oggi i nuovi casi sono concentrati in prevalenza in Lombardia (34), Veneto (22), Emilia Romagna (18) e Liguria (12). Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 244.752 casi totali 35.073 morti 197.431 guariti Anche oggi i nuovi casi sono tutti ... Leggi su meteoweb.eu

