Coronavirus, nuovo obbligo all'aperto: ordinanza in arrivo (Di martedì 21 luglio 2020) Mascherina obbligatoria in zone movida del Lazio. La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche all'esterno. In particolare il provvedimento mira a prevenire nuovi contagi dovuti all'affollamento incontrollato nei luoghi della movida. Più volte l'assessore alla sanità della Regione Alessio D'Amato negli ultimi giorni ha richiamato all'importanza dell'uso della mascherina in determinate situazioni. (Continua...) D'Amato: «Stiamo cercando di capire qual è lo strumento più adatto contro gli assembramenti e valutiamo possibili soluzioni compreso un provvedimento analogo a quello preso a Capri», ha detto l'assessore D'Amato intervistato su Rai Radio1 all'interno del programma ...

NewTuscia – VIITERBO – Rimane invariato il numero dei contagi nella Tuscia; anche oggi il trend si mantiene invariato con un totale dei casi fermo 467, 25 dei quali ospiti in strutture extra Asl.

Aggiornamento dati Coronavirus, non si registra nessun contagio oggi in Sardegna

Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi.

