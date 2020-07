Coronavirus, nuovo focolaio in Basilicata: 25 migranti positivi arrivati dalla Sicilia (Di martedì 21 luglio 2020) Venticinque migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata dalla Sicilia, dove erano da poco sbarcati, sono risultati positivi al Coronavirus. Lo hanno accertato i tamponi eseguiti nelle ultime ore. Prima erano risultati positivi tre migranti, adesso si è appreso che sono contagiati altri 22: tutti sono in isolamento in strutture di accoglienza. Coronavirus, nuovo focolaio … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio in Basilicata: 25 migranti positivi arrivati dalla Sicilia Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, ...

Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Altri nuovi 10 casi di coronavirus oggi in Veneto, ma è una crescita inferiore a quella dei giorni scorsi. Seconda ...

Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, ...