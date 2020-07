Coronavirus nel mondo: oltre 14,7 milioni di positivi, quasi 610.000 morti (Di martedì 21 luglio 2020) I dati della Johns Hopkins University indicano che il bilancio dei contagi nel mondo è adesso a quota 14.703.293, inclusi 609.887 morti. Dall'inizio della pandemia sono guarite 8.290.431 persone. Leggi su firenzepost

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Los Angeles verso un nuovo lockdown. Il sindaco: 'Imminente ordine di restare a casa per i cittadini'… - repubblica : Coronavirus nel mondo: negli Stati Uniti oltre 140 mila morti [aggiornamento delle 03:33] - AnnaFiordiponti : Coronavirus Romania: l'Italia trema per il boom contagi nel Paese dell'Est - szivy77 : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Coronavirus, possibile svolta dal farmaco che riduce i grassi nel sangue: Uno studio israelo-americano rivela… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica Coronavirus nel mondo, superati negli Usa i 140mila morti. Nuovo lockdown a Los Angeles?

Sempre negli Stati Uniti, Los Angeles è di nuovo a un passo dal lockdown. A dirlo il sindaco Erci Garcetti, spiegando che un ordine ai suoi cittadini di restare a casa potrebbe essere imminente vista ...

Unieuro Città delle Stelle, il caso finisce davanti al giudice il 18 settembre

ASCOLI PICENO – “Complice Covid-19 ed il black-out del Tribunale ... in Sicilia, ed uno Portogruaaro, nel Nord del Veneto; la Unieuro diceva di non avere altri posti a disposizione nè nei punti ...

Sempre negli Stati Uniti, Los Angeles è di nuovo a un passo dal lockdown. A dirlo il sindaco Erci Garcetti, spiegando che un ordine ai suoi cittadini di restare a casa potrebbe essere imminente vista ...ASCOLI PICENO – “Complice Covid-19 ed il black-out del Tribunale ... in Sicilia, ed uno Portogruaaro, nel Nord del Veneto; la Unieuro diceva di non avere altri posti a disposizione nè nei punti ...