Coronavirus nel Lazio, verso l'obbligo della mascherina all'aperto nelle zone della movida: ordinanza in arrivo (Di martedì 21 luglio 2020) mascherina obbligatoria in zone movida del Lazio. La Regione Lazio è al lavoro su un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si verificano condizioni di assembramenti anche ...

Coronavirus mondo, l'Oms mette in guardia: "Rischio emergenza Africa" la Repubblica Coronavirus, a Capri obbligo di mascherine nel weekend. Sindaco Lembro firma l'ordinanza

Capri, 21 luglio 2020 - Il Comune di Capri impone le mascherine nel weekend. Venerdì, sabato e domenica, anche all'aperto, sarà obbligatorio indossare la mascherina: lo ha deciso il sindaco di Capri ...

Padova, bambino con il Covid-19 al centro estivo: attività sospesa

PADOVA. Trovato positivo al Coronavirus un bambino che nelle ultime settimane ha frequentato i campus estivi di calcio alla parrocchia di Sant’Antonino all’Arcella. Dopo la riapertura dei centri estiv ...

