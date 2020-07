Coronavirus, morto il presidente della federazione boliviana: era ricoverato dal 9 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Un’altra vittima nel mondo del calcio a causa del Coronavirus. E’ morto Cesar Salinas, presidente della federazione calcistica boliviana (Fbl). La comunicazione ufficiale è arrivata direttamente dal vice ministro dell’interno. “Cesar Salinas è deceduto, amico, sostenitore e presidente del Club The Strongest e della Fbl”, ha scritto su Twitter Wilson SantaMaria. Il 58enne era ricoverato dal 9 luglio in una clinica nella capitale boliviana, La Paz. Come riferisce La Razon aveva ricevuto una donazione di plasma dal portiere della selezione boliviana, Carlos Emilio Lampe, guarito recentemente al Coronavirus. ... Leggi su calcioweb.eu

Un terribile virus contagioso cancella la memoria, azzera i ricordi e resetta il cervello. E in poco tempo, l’intera civiltà occidentale collassa, tornando allo stadio primitivo, fra violenza, morte e ...

BORSA TOKYO-In rialzo su ottimismo per risultati sperimentazioni vaccini Covid-19

TOKYO, 21 luglio (Reuters) - L’azionario giapponese ha chiuso in rialzo sui segnali positivi riguardo ai progressi nello sviluppo di un vaccino contro il Covid-19, che hanno alimentato la fiducia degl ...

