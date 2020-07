Coronavirus, ministro Speranza: “Il rischio di nuove chiusure c’è” (Di martedì 21 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza mantiene alta la soglia di attenzione sul Coronavirus e spiega che il rischio di nuove chiusure esiste ancora. Nonostante il lockdown sia finito da inizio maggio e da giugno è possibile spostarsi in ogni regione d’Italia, la curva dei contagi da Coronavirus non ha subito un rapido incremento. I … L'articolo Coronavirus, ministro Speranza: “Il rischio di nuove chiusure c’è” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

