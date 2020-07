Coronavirus. Martedì 21 luglio: sono 6 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “Oggi registriamo un dato di 6 casi e due decessi. Di questi la metà sono casi di importazione: un caso di nazionalità del Bangladesh, un caso da Romania e un caso da Moldavia. Sta partendo una campagna informativa per invitare tutti al rispetto delle regole dal titolo ‘Non diventare complice del COVID: usa la mascherina, igienizza le mani e mantieni le distanze’.” “Nella Asl Roma 2 un nuovo caso nelle ultime 24h è una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un decesso di un uomo di 85 anni al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 3 un decesso nelle ultime 24h e si tratta di una donna di 89 anni al San Camillo. Nella Asl Roma 6 sono due ... Leggi su romadailynews

GrossetoSport : New post (Coronavirus, l'aggiornamento di martedì 21 luglio: quarto giorno senza nuovi casi a Grosseto) has been pu… - ilSaronno : Coronavirus, i dati provinciali di martedì: +3 nuovi casi fra Varesotto, Comasco e Brianza - infoitsalute : Coronavirus Piemonte: il bollettino di martedì 21 luglio - infoitsalute : Coronavirus, due contagi in più a Vercelli: il bollettino di martedì 21 luglio - corgi_lover : RT @iltirreno: Coronavirus in Toscana: il bollettino di oggi (martedì 21) -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Martedì Coronavirus, il figlio dell’imprenditore: “Mio padre ha sbagliato ma non è un incosciente” La Repubblica