Coronavirus Lucca: individuato cluster familiare, quattro rientrati dalla Romania (Di martedì 21 luglio 2020) individuato un cluster familiare di Covid-19 a Lucca. Si tratta, spiega la Asl in una nota, di una coppia romena - uomo di 47 anni e una donna di 44 - e di due minori, tutti risultati positivi al Coronavirus Leggi su firenzepost

143 a Lucca, 90 a Pisa, 61 a Livorno, 50 ad Arezzo, 33 a Siena, 24 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero ...In Toscana sono 10.384 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,09% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,07% e raggi ...