Coronavirus, le notizie della notte – Caos sulla scuola negli Usa: gli insegnanti fanno causa allo Stato in Florida. In Brasile via libera ai test del vaccino cinese sull’uomo (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (20 luglio)Usa EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH Il governatore della Florida Ron DesantisÈ di quasi 60 mila l’aumento dei contagi di Coronavirus negli Stati Uniti, che vede salire le infezioni di 59.895 nelle ultime 24 ore, mentre le vittime sono state 530. Il totale americano tocca ora quota 3,8 milioni di contagi, mentre salgono a 140.906 i morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. L’ondata di contagi sta interessando soprattutto gli Stati dell’Ovest e del Sud del Paese, con una situazione sempre più incandescente in Florida, dove il sindacato degli insegnanti, il secondo più grande negli Usa, ha fatto causa al ... Leggi su open.online

