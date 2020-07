Coronavirus, Lazio: torna l’obbligo delle mascherine all’aperto (Di martedì 21 luglio 2020) La Regione Lazio, in queste ore, sta lavorando per rendere obbligatorie l’uso delle mascherine anche all’aperto, per evitare i contagi da Coronavirus. Il Coronavirus non è scomparso, ma i giovani si stanno comportando come se questo virus non circolasse più. Si ritrovano nelle piazze della città senza indossare le mascherine, che per ora sono l’unico … L'articolo Coronavirus, Lazio: torna l’obbligo delle mascherine all’aperto Curiosauro. Leggi su curiosauro

Agenzia_Ansa : A #Capri #mascherine obbligatorie anche all'aperto. Il sindaco firma un'ordinanza per i week end nelle strade del c… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Regione Lazio verso obbligo mascherina in zone movida #coronavirus - TgrRai : #Coronavirus #Lazio, in arrivo l'obbligo di #mascherina nelle zone della #movida anche all'esterno. Altre notizie q… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Coronavirus, in calo i contagi in #Italia, ma ancora timori per la #movida. Nel #Lazio si valuta l'obbligo della mascherina. C… - ilcentrotirreno : Coronavirus, 'nel Lazio 6 nuovi casi, metà d'importazione' -