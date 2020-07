Coronavirus, l’assessore D’Amato pensa alle mascherine obbligatorie nel Lazio. Frena Zingaretti (Di martedì 21 luglio 2020) Zingaretti sulla possibilità delle mascherine obbligatorie nel Lazio: “Non abbiamo intenzione di procedere con un’ordinanza”. ROMA – Il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, Frena sulla possibilità di dare il via libera al provvedimento che prevederebbe le mascherine obbligatorie nel Lazio: “Per ora non ci sarà nessuna ordinanza – ha assicurato il governatore in un post sui social – ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e al rispetto delle regole“. Nel post Zingaretti ha lanciato anche un appello ai sindaci: “Dovete emettere, lì dove necessario, ordinanze per limitare ... Leggi su newsmondo

