Coronavirus, l’allarme della Coldiretti: “4 milioni di italiani senza cibo in autunno” (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – Salgono a 4 milioni i nuovi poveri che con l’aggravarsi della situazione in autunno saranno costretti a chiedere aiuto per il cibo da mangiare nelle mense o soprattutto con la distribuzione di pacchi alimentari. E’ quanto emerge da una analisi presentata nel corso dell’Assemblea della Coldiretti sugli effetti provocati dalle crescenti difficolta’ economiche ed occupazionali causate dall’emergenza coronavirus. Leggi su dire

