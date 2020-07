Coronavirus, la mappa aggiornata dei focolai in Italia (Di martedì 21 luglio 2020) Da tre giorni la curva epidemica del Coronavirus è tornata a scendere. E anche oggi l' ultimo bollettino , diffuso dal Ministero della Salute, conferma la tendenza che ormai va avanti da settimane: le ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mappa Coronavirus, la mappa dei focolai in Italia: attenzione su Sicilia e Basilicata Rai News Coronavirus, in Sicilia 2.653 tamponi 2 nuovi casi. Palermo, positiva donna incinta

Tornano a salire dopo il fisiologico calo del fine settimana i tamponi effettuati che nelle ultime 24 ore sono stati 2.653. Da questi test, e in partucolare da quelli effettuati come attività di scree ...

Coronavirus: piattaforma geospaziale Fao per aiutare ripresa

Nasce una banca dati per tutte le attività di ricostruzione efficace e di creazione di sistemi alimentari più resilienti all'indomani dell'emergenza Covid-19. L'iniziativa è dell'Organizzazione delle ...

