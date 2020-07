Coronavirus Italia, Nuovo Focolaio a Causa dei Migranti: già 25 Positivi al Covid19 (Di martedì 21 luglio 2020) Era una regione candidata a poter essere considerata Covid free. Ma la Basilicata torna nuovamente a preoccuparsi per un Focolaio decisamente importante che si sta sviluppando all’interno di un centro di accoglienza nel territorio lucano. Nei giorni scorsi, erano stati processati dei tamponi relativi a cittadini bengalesi: tre di questi erano risultati Positivi. Oggi, invece, si apprende da fonti vicine all’azienda sanitaria di Potenza, che 22 dei 40 tamponi effettuati in una struttura d’accoglienza in Basilicata sono stati catalogati tra i Positivi. Il Focolaio Basilicata – se si aggiungono i 3 Positivi delle ultime 48 ore, sono 25 i contagiati – diventa uno dei più vasti attivi al momento in Italia. (Continua...) ... Leggi su howtodofor

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - MLFranciolini : RT @carlasignorile: #Coronavirus, cala il numero di nuovi casi in #Italia rispetto a ieri: +129 nelle ultime 24 ore (ieri +190). Le vittime… - IVostriSoldi : RT @carlasignorile: #Coronavirus, cala il numero di nuovi casi in #Italia rispetto a ieri: +129 nelle ultime 24 ore (ieri +190). Le vittime… -