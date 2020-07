Coronavirus Italia: in calo i contagi, il bollettino del 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Calano i contagi e aumentano, di poco, i decessi. Anche oggi è più che doveroso, in un momento in cui l’epidemia permane tangibile e reale, filtrare i dati rilasciati dal Ministero della Salute. Il bollettino del 21 luglio sulla situazione Italiana legata alla diffusione del Coronavirus. Il bollettino del 21 luglio: 129 nuovi casi 12.248 persone attualmente positive, 129 nuovi casi di contagio e 15 morti: questi i dati salienti che risaltano dall’ultimo bollettino della Protezione Civile diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dati stabili che non subiscono grandi variazioni da quelli registrati nella giornata di ieri: attualmente ... Leggi su thesocialpost

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - simcopter : RT @rtl1025: ?? Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 129, a fronte dei 190 di ieri… - JohnHard3 : RT @fanpage: Non c’è solo il #RecoveryFund Un'altra serie di misure che potrebbero portare nelle casse dell’Italia 500 miliardi di euro #21… -