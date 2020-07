Coronavirus Italia, il bollettino di oggi. Dati e tabella del 21 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) Nuovo bollettino sull'andamento del Coronavirus in Italia , dopo due giorni di calo dei nuovi casi . Osservati speciali restano i focolai attivi, come nel caso di Catania , dove si registrano 21 ... Leggi su quotidiano

NicolaMorra63 : #RecoveryFund approvato con 209 miliardi per l'Italia e 750 complessivi per fronteggiare in #Europa l'emergenza… - riotta : Penso che #Rutte e i suoi alleati abbiano un'idea di #Europa perdente e meschina. Penso però anche che se… - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - MauriNewWorld : RT @enkidC: @pasqualemariob1 @alberto_parini Pandemia o strategia? Altro che polmonite interstiziale! Dietro le circa 35mila morti per Covi… - IlCastiga : RT @eurallergico: Sembra che all'Italia spetteranno 63mld di 'grants', a fronte di un contributo di circa 54mld al #RecoveryFund. Quindi +1… -