Coronavirus, infettivologo Andreoni: "Vaccino funzionerà se lo faranno tutti" (Di martedì 21 luglio 2020) Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - "I vaccini funzionano se tutta la popolazione si vaccina, così si ferma la pandemia". Parola dell'infettivologo Massimo Andreoni, che in una video-testimonianza resa nell'ambito del progetto Janssen 'A\Way Together' riflette sugli scenari che si profileranno in futuro, quando uno o più prodotti-scudo contro Sars-CoV-2 saranno disponibili per una profilassi anti Covid-19. "In questo momento c'è grande paura, quindi tutti sarebbero disposti a vaccinarsi - osserva lo specialista - E' possibile che tra qualche mese questa paura non ci sia più e che allora qualcuno non si voglia vaccinare". Diventerà quindi ancora più importante veicolare messaggi corretti: "L'informazione è fondamentale. Trasmettere queste informazioni e fare informazione sui cittadini ... Leggi su iltempo

