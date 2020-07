Coronavirus in Toscana: morta a Firenze una donna di 81 anni. E 9 nuovi contagi (Di martedì 21 luglio 2020) Una donna di 81 anni è morta di Coronavirus, a Firenze, oggi 21 luglio. E 9 sono i nuovi contagi (4 a Lucca, 3 a Firenze, 1 a Pisa 1 ad Arezzo), registrati non senza preoccupazione. E comunque capaci di portare a 10.384 i casi totali di positività da inizio pandemia Leggi su firenzepost

