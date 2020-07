Coronavirus, in Romania centinaia di positivi “liberi” e record di contagi. Il governo interviene: quarantena per gli infetti (Di martedì 21 luglio 2020) Chi arriva in Italia non deve più essere sottoposto a quarantena, ma la situazione dei contagi in Romania è tutt’altro che rassicurante. Nel Paese dei Balcani più colpito dalla pandemia con duemila morti e 39mila contagi, i casi sono ripresi a salire, registrando nelle ultime 24 ore 944 infezioni: il record assoluto dall’inizio della crisi sanitaria. Nella settimana dal 13 al 20 luglio si sono registrati 5.191 nuovi casi, in un Paese che vuole resistere a un nuovo lockdown per evitare un ulteriore tracollo economico. L’incremento arriva a pochi giorni dalla decisione della Corte Costituzionale, che il 25 giugno ha dichiarato incostituzionali l’imposizione da parte delle autorità di quarantena e ricovero obbligatorio per chi è ... Leggi su ilfattoquotidiano

