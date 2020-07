Coronavirus, in Lombardia un solo decesso. Calano i positivi: +34 (ieri erano +56) (Di martedì 21 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (21 luglio) Il bollettino del 21 luglio Secondo il consueto bollettino sul Coronavirus diffuso dalla Regione Lombardia, nella giornata di oggi si registrano +34 casi contro i +56 di ieri. Gli attualmente positivi sono 7.010. Sul territorio si registra un solo decesso, per un totale di 16.797 vittime dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 151. In terapia intensiva, invece, ci sono 21 persone. Il totale dei dimessi e dei guariti, ad oggi, è di 71.775. I pazienti in isolamento domiciliare sono 6.838. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti +5.973 tamponi per un totale di 1.212.468 tamponi dall’inizio della pandemia. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER Leggi anche: Coronavirus. La ... Leggi su open.online

